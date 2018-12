Sale slot e videolottery nel mirino della Polizia: quattordici locali controllati in tre giorni

Cronaca

Rimini

| 15:12 - 15 Dicembre 2018

Si sono conclusi i tre giorni di controlli effettuati dalla Polizia presso le sale slot e le videolottery di Rimini e Provincia, per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali e il rispetto della disciplina in tema di tutela dei minori. I Poliziotti, presso le quattordici sale controllate, hanno identificato 106 persone, 48 pregiudicate: elemento rilevante, che può portare alla sospensione dell'attività. Inoltre, è stata segnalata all’ASL una irregolarità amministrativa riscontrata presso una videolottery, mentre sono in corso ulteriori accertamenti su altre situazioni meritevoli di attenzione.