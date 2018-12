FOTO E VIDEO: Rimini, inaugurato alla Colonnella il busto dedicato al pilota Renzo Pasolini

Attualità

Rimini

| 15:11 - 15 Dicembre 2018





E' stato scoperto sabato mattina alla Colonnella un busto in memoria di Renzo Pasolini, il leggendario pilota riminese tragicamente scomparso in una domenica del maggio del 1973 suol circuito di Monza. A 80 anni dalla nascita e a 45 anni da quel tragico momento ancora indelebile nella memoria di tanti riminesi, il Motoclub Renzo Pasolini e la Città di Rimini hanno voluto onorare la figura di quello straordinario sportivo con l’installazione di un monumento a lui dedicato che non poteva trovare collocazione migliore che nelle vicinanze dei luoghi che lo videro nascere e crescere. L’opera dello scultore Massimo Fraternali e realizzata nei laboratori della BBTEK di San Marino, si trova infatti proprio di fronte alla chiesa della Colonnella, nell'area concessa gratuitamente dall'ingegner Fabbri della Vulcangas, a pochi metri dalla casa in cui il padre Massimo e poi il fratello Paolo ebbero l’officina, un punto di riferimento per tanti motociclisti riminesi.

Presente alla cerimonia anche la sorella Laura oltre ai tanti addetti ai lavori, il direttore dell'autodromo Misano Wolrd Circuit Andrea Albani, che unitamente ad amministrazione comunale e motoclub hanno voluto onorare il grande Paso a cui sono state dedicate – il campione il 18 luglio avrebbe compiuto 80 anni - due mostre.

Ad alzare il velo sul busto la sorella Laura assieme ai dirigenti del Motoclub riminese con in testa il presidente Sergio Rastelli. Di fronte in bella mostra la mitica Benelli 500 a quattro cilindri di colore verde col numero 2 con cui Pasolini ha vinto più gare del campionato italiano e utilizzata dal pilota pluricampione Mike Hailwood: mitico il suo duello con Agostini nella gara di Monza nel 1968 per la conquista del mondiale 500 n cui l'asso inglese cadde. A fine cerimonia la moto, che appartiene al notocollezionista di Tavullia Giuseppe Sandroni (l'acquistò in America), è stata messa in moto tra gli applausi dei presenti.