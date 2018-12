Corriere della droga viaggia in taxi: aveva quasi tre etti di 'neve', nella lavatrice nascondeva un tesoro in denaro

Cronaca

Rimini

| 15:09 - 15 Dicembre 2018

Venerdì la Squadra Mobile di Rimini ha arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 19enne di origine albanese, fermato nel corso dei controlli giornalieri operati dalle forze di Polizia. Gli agenti erano stati allertati da uno strano movimento di taxi in una zona periferica di Rimini, posta nelle colline adiacenti alla strada Marecchiese. A insospettire i poliziotti, in particolare, il taxi con a bordo il 19enne: questi, in possesso di un regolare permesso di soggorno, aveva con sé 270 grammi di cocaina, divisi in quattro involucri. Disposta la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 15.000 euro, somma ritenuta provento di spaccio nascosta dentro una lavatrice.