Ex studenti, oggi affermati professionisti tornano nella loro vecchia scuola per 'fare lezione'

14:57 - 15 Dicembre 2018

Obiettivo: raccontare la loro professione per avvicinare i ragazzi delle classi quinte al mondo del lavoro. A farlo, questo sabato, per tutta la mattinata, sono stati oltre 15 professionisti tra consulenti finanziari, imprenditori, commercialisti, avvocati che, di fronte agli studenti del “Molari” di Santarcangelo (Isiss “Einaudi-Molari”), hanno raccontato le particolarità della propria professione, gli studi intrapresi, e hanno risposto alle domande dei ragazzi che si preparano ad affrontare le sfide del mondo del lavoro e dell'università.





“Molari at work”, è una iniziativa giunta già alla terza edizione. Organizzata interamente dagli studenti e supervisionata dagli insegnanti Manuel Mussoni, Cristina Casadei e dalla responsabile dell’orientamento Maria Angela Bellavista, si inserisce all'interno delle ore di alternanza scuola-lavoro. Sono gli studenti stessi ad organizzare interamente la giornata a partire dall'individuazione delle professioni, dei “testimonial”, degli inviti, dell'accoglienza e infine della “logistica” stessa dell'evento. Saranno loro, inoltre, a gestire il set fotografico dell’iniziativa e a curare la parte social. Tutte attività che, anch'esse, contribuiscono alla crescita e maturità dei ragazzi.





“Si chiama protagonismo degli studenti - chiosa soddisfatta la dirigente Maria Rosa Pasini - è una metodologia che responsabilizza i ragazzi e gli fa acquisire importanti soft skill indispensabili sia per il lavoro che per l’università. Per noi Molari at work è una iniziativa importante per creare continuità e per interagire sempre di più con il territorio”





Tutte le classi della scuola sono state coinvolte in Molari at work con momenti dedicati al mondo del lavoro, come la preparazione di un colloquio, l’illustrazione dei settori economici più produttivi, ad ogni studente è stato inoltre richiesto di presentarsi a scuola vestito come se andasse ad un colloquio di lavoro. I professionisti sono per la grande maggioranza ex studenti di questa scuola come il consulente finanziario Davide Silvagni, il commercialista Massimiliano Pozzi, gli imprenditori Luca Cortesi e Massimo Pesaresi e, nell’era digitale, anche l’interprete Linda Ciabattoni in videoconferenza da Vienna.