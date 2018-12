Fabio De Luigi riceverà l'arcangelo d'oro: 'ambasciatore di Santarcangelo nel mondo'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

15 Dicembre 2018

L’Arcangelo d’Oro 2018 va all’attore Fabio De Luigi: il prestigioso riconoscimento, che l’Amministrazione comunale attribuisce ai cittadini e personalità particolarmente illustri e meritevoli nel corso del tradizionale saluto di fine anno, sarà consegnato all’attore santarcangiolese dal sindaco Alice Parma sabato 22 dicembre a partire dalle ore 11 nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”.

Nel corso della cerimonia verranno consegnate anche benemerenze e menzioni speciali dell’Amministrazione comunale, la tessera di socio onorario 2018 della Pro Loco di Santarcangelo e le borse di studio in memoria di Caterina Gambuti.

Queste le motivazioni che hanno portato all’attribuzione dell’Arcangelo d’Oro a Fabio De Luigi:

- per il ruolo di protagonista indiscusso del cinema italiano, grazie a decine di prove ad alto livello risultate in un ampio riconoscimento da parte della critica e in una popolarità sentita e diffusa;

- per la capacità di evoluzione artistica dimostrata nel corso di una carriera poliedrica, cominciata come comico e proseguita al cinema in veste dapprima di attore, poi di sceneggiatore e regista;

- per essere diventato ambasciatore in Italia e nel mondo della città di Santarcangelo, vissuta quotidianamente in prima persona e raccontata con autentico affetto e genuino entusiasmo a ogni occasione pubblica.

“Attore che tutti conosciamo e seguiamo fin dall’esordio come comico, poi sceneggiatore e regista: Fabio De Luigi non ha certo bisogno di presentazioni – dichiara il sindaco e assessore alla Cultura, Alice Parma – anche perché nonostante i continui impegni lavorativi ha continuato a vivere a Santarcangelo, e non è raro incontrarlo per le vie della città. È questa doppia motivazione che ci ha indotti a scegliere Fabio per l’Arcangelo d’Oro 2018: i traguardi professionali già raggiunti in una carriera ad alti livelli nel mondo del cinema e il legame comunque vivo con la comunità locale, che ha portato negli anni il pubblico italiano a identificare Fabio con la Romagna, e con Santarcangelo in particolare. La simpatia e il calore umano che creano empatia immediata e spontanea con il pubblico, insieme alla capacità di raccogliere una tradizione culturale importante e significativa proiettandola nel futuro attraverso il filtro del proprio talento, sono qualità unanimemente riconosciute a Fabio De Luigi. Per questo – conclude il sindaco – sarà un piacere e un onore premiarlo e averlo con noi durante il saluto di fine anno”.