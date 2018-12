Tra domenica e lunedì è di nuovo neve su tutto il riminese tranne la costa. Dai 5 ai 20 cm tra pianura e collina

Attualità

| 13:38 - 15 Dicembre 2018

Dopo il primo "assaggio", giovedì 14 dicembre, la neve tornerà a cadere e sarà una nevicata più sostanziosa, secondo l'allerta della protezione civile. Dalla seconda parte della giornata di domenica, fino alle 24 di lunedì 17 dicembre, sono attese precipitazioni di una certa consistenza, che hanno fatto scattare l'allerta gialla.

Nel riminese sono previsti accumuli di neve sui 5 cm in pianura, dai 10 ai 20 cm nelle zone di colline, 30-50 cm nelle zone appenniniche.

Da monitorare la situazione di lunedì, perché altra neve potrebbe cadere fino al pomeriggio. Tempo in miglioramento martedì, ma breve situazione di tregua: già da mercoledì nuovi annuvolamenti e da giovedì nuove precipitazioni che saranno nevose a quote basse, anche se in un contesto termico meno freddo rispetto a quello dei giorni precedenti.