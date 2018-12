A San Giovanni i neonati del 2018 ricevono la pigotta, bambola benefica dell'Unicef

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:09 - 15 Dicembre 2018

Il Comune di San Giovanni in Marignano ha voluto festeggiare anche quest’anno i nati del 2018, aderendo per il secondo anno all'iniziativa Unicef dedicata alle Amministrazioni Comunali: "Per ogni bambino nato un bambino salvato".

L'iniziativa si pone l'obiettivo di salvare bambini nei paesi in via di sviluppo, finanziando l'acquisto di un kit salvavita grazie all'adozione di una Pigotta (la popolare bambola di pezza simbolo dell'Unicef), per ogni nuovo nato nel Comune, creando così un ponte di solidarietà tra i bambini italiani appena nati ed i bambini nei Paesi in via di sviluppo. La Pigotta, che viene regalata al nuovo cittadino, ed è realizzata a mano e dunque unica, grazie all’impegno ed alla creatività dei volontari Unicef, diventa un simpatico gesto di benvenuto e, nello stesso tempo, un importante e concreto atto di solidarietà, che permetterà ad un bambino lontano di nascere e crescere sano, grazie alla somministrazione di un pacchetto di interventi salvavita, che comprende vaccinazioni, vitamina A, sali per la reidratazione, antibiotici e zanzariere contro la malaria.





Questa mattina la consegna è avvenuta alla presenza del Sindaco Daniele Morelli e del vice Sindaco Michela Bertuccioli, nonché dei simpatici Elfi di Natale della Pro Loco, che hanno dato ai bambini appuntamento questo pomeriggio e domani con tante attività in occasione dell’Antica Fiera di Santa Lucia.





“Siamo felici di aderire a questa importante iniziativa – sottolinea il Sindaco- in quanto crediamo abbia un particolare valore e rappresenti un’occasione importante per incontrare le famiglie, porgere gli auguri per le imminenti festività, ma anche per lanciare un importante messaggio di solidarietà: il sostegno ad Unicef e ai bambini meno fortunati”.



Chi non avesse avuto modo di ritirare la Pigotta, può richiederla presso il Comune (segreteria), entro il mese di Gennaio, presentandosi, negli orari di apertura del servizio, con la lettera.