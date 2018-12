Smog in città, rischio per la salute: la proposta dei Verdi riminesi contro l'inquinamento

Attualità

Rimini

| 12:09 - 15 Dicembre 2018

Smog: dopo l'ordinanza per ridurre il numero di pm10 presenti nell'aria in seguito ai recenti sforamenti la situazione della qualità dell'aria a Rimini è leggermente migliorata ma è rimasta e rimane a rischio.

Per dare a questa problematica, che ha significative conseguenze anche sulla salute dei cittadini, una maggiore efficacia, la Federazione dei Verdi della provincia di Rimini propone di incentivare la mobilità pubblica per i proprietari di auto diesel (fino ad euro 4) o oggetto di limitazioni di transito a causa dell'ordinanza, scontando l'abbonamento o il biglietto dell'autobus a una cifra fortemente ridotta per un arco temporale di circa 2 anni (o quanto sì riterrà necessario il tempo ad intraprendere il costo di rinnovo dell'auto per un cittadino o cittadina, o comunque a cambiare e a riorganizzare le proprie abitudini in funzione del trasporto pubblico).

Questo sconto sarebbe concesso a seguito di una richiesta dell'utente alla quale andrà allegato il certificato di proprietà dell'automobile ad elevate emissioni inquinanti e tutti i documenti che attestino che il mezzo è attualmente in circolazione ed è l'unico mezzo che si dispone per spostarsi in citta'.

I Verdi sottolineano come questa iniziativa porterebbe ad un forte cambiamento ma anche una riduzione dei disagi e delle difficoltà che si possono incontrare nell'applicazione dell'ordinanza e di cui s'è aperto un acceso dibattuto anche sui socialmedia.