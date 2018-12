Nel Borgo di San Giuliano si celebra il 'Borgo Natale', tante attrazioni per grandi e piccini

Eventi

Rimini

| 11:36 - 15 Dicembre 2018

Come da tradizione, la terza domenica dell'Avvento a Rimini nel celebre Borgo San Giuliano si svolge «Borgo Natale» una giornata dedicata alla famiglia con tante attrazioni all'aperto per grandi e piccini realizzata e sponsorizzata dall'associazione commercianti Borgo San Giuliano.

Tanti sono i motivi per non perderselo, a partire da una passeggiata tra i presepi del borgo; partendo dal ponte di Tiberio, percorrendo la nuova passerella, si potra ammirare il presepe galleggiante che vanta di statue dipinte a mano dall'artista Maroncelli. Proseguento verso Piazza Vannoni, le donne dell'Associazione Crisalide (associazione donne operate Carcinoma mammario) hanno totalmente realizzato a mano con la lana, un originale presepe tutto da ammirare sia all'aperto che all'interno della grande palla di Natale. È proprio il simbolo del Natale, la pallina, che quest'anno contradistingue l'allestimento del Borgo basato su un progetto di valorizzazione del presente sulla riflessione del passato. È questo il tema delle luminarie che sono arricchite da grandi installazioni di palle raffiguranti le immagini dei pescatori che una volta abitavano il borgo e i vecchi manifesti della Rimini balneare, i tempi passati che lasciano spazio alle bellezze ritrovate come il nuovo invaso del ponte di Tiberio la piazza sull'acqua lughi belli e preziosi che sono stati restituti alla citta ammirabili tutto l'anno. Proprio per esaltare le bellezze eterne del borgo come il ponte, i colori delle case e le tipicità delle attività commericiali, le luci scelte sono discrete e soffuse, richiamano l'attenzione dei passanti nelle vie del borgo, ma non distolgono l'attenzione dalla naturalenza di un luogo meravigliosamente suggestivo.

La tradizione ritrovata si rispecchia anche negli eventi di domenica 16: già dal mattino Babbo Natale partirà a distribuire doni da piazzale Vannoni a bordo della sua slitta, nel pomeriggio Babbo Natale sarà a disposizione accanto alla giostra per regalare ai bimbi una fotografia in sua compagnia, stampata ed omaggiata dai commercianti del borgo, intanto giocolieri, acrobati, dame a cavallo ed elfi ci accompagneranno tra un mercatito di artigianato eslcusivamente fatto a mano, fino a raggiungere il concerto Gospel del coro Sing for Joy previsto nel pomeriggio.

L'intero evento ad ingresso libero è sostenuto dalla ricca lotteria di Natale del Borgo San Giuliano. Godetevi lo spettacolo ed acquistate i biglietti in tutte le attività del borgo.

Passato il Natale, il borgo non si ferma ed il 30 dicembre, aspettanto la notte piu lunga dell'anno, concerti jazz diffusi nel borgo rallegreranno le piazzette e le vie.

Gran finale all'epifania con l'estrazione della lotteria e la tradizionale Befana Borgo Run, un percoro tra le vie del Borgo alla ricerca delle Befane nascoste. Partenza alle ore 10,15 da Piazzale Vannoni alle ore 12,30 premiazioni.