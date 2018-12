Riccione, fiamme nella ex colonia: a fuoco coperte e materassi dei senzatetto

Cronaca

| 11:34 - 15 Dicembre 2018

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra venerdì e sabato per un rogo sprigionatosi tra le mura della ex colonia Reggiana, in viale D’Annunzio a Riccione. L’allarme è arrivato poco prima dell’una, immediato l’intervento sul posto per aver ragione dell’incendio provocato forse accidentalmente da un fuoco acceso per scaldarsi: il posto è infatti dimora di senzatetto e sbandati. Ad andare a fuoco alcuni materassi, coperte e materiale plastico. All’interno gli operatori non hanno trovato nessuno e hanno impiegato un’ora circa per estinguere il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.