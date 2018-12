Eventi

Rimini

| 11:30 - 15 Dicembre 2018

Il Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) ospita lunedì 17 dicembre alle ore 21 (biglietto € 7,50) un evento Movieday (www.movieday.it). Il film in programma è Wonderful Losers – A Different World di Arunas Matelis.

Otto anni di lavoro in condizioni talora proibitive: il lituano Arunas Matelis ha infatti scelto un’impresa tutt’altro che semplice, misurarsi con uno sport che richiede spirito di sacrificio e dedizione alla causa come nessun altro. L’ultima autorizzazione a girare un documentario sul Giro d’Italia risale al 1973 per il film Stars and Watercarriers di Jorgen Leth. 40 anni fa. Ma per Matelis non si tratta semplicemente di un documentario sul Giro d’Italia. Non si parla di campioni in lotta tra di loro, di maglie rosa o ciclamino, né del doping che da decenni affligge le competizioni più prestigiose. Il punto di vista scelto da Matelis è quello di chi costituisce l’ossatura dello sport stesso: i gregari.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it