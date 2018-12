Basket C Silver, gli Angels cadono nuovamente in trasferta: l'Artusiana si impone per 79-69

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:25 - 15 Dicembre 2018

Trasferta amara per i Dulca in quel di Forlimpopoli (79-69). Primo quarto con le squadre che si battono punto a punto con Raffaelli sugli scudi con 5 punti consecutivi, dall’altra parte un buon Piazza a segnare da sotto. A 3' dal termine 14-12 per i Dulca che però improvvisamente si spengono e Forlimpopoli vola sul +7 alla pausa con Valgimigli che segna alla sirena. Secondo quarto con dentro Colombo per Lucchi, si abbassano i ritmi e Santarcangelo rientra con Zannoni a segnare da tre punti e in penetrazione, dall’altra parte si accende Agatensi da tre (saranno 7 bombe alla fine per lui), e all’intervallo si arriva sul 36 pari. Nel terzo quarto si continua con il sostanziale equilibrio con Raffaelli mostruoso al tiro così come Agatensi, solo nel finale del quarto Forlimpopoli prende vantaggio e all’ultima pausa si va sul 60 a 54. Ultimi 10 minuti con Santarcangelo sempre a rincorrere, un super Fusco porta più volte la sua squadra a un canestro di distanza, poi nel finale con i canestri di Grassi che chiudono la partita a 1'20" dal termine: l’incontro termina 79- 69.

Ennesima sconfitta in trasferta che fa suonare un campanello di allarme per coach Evangelisti riguardo all'atteggiamento con il quale si affrontano le partite lontano da casa. Ora ultima partita sabato 22 al Pala Sgr contro Atletico Basket per cercare di festeggiare bene il Natale vista anche l’iniziativa dei Santarcangels in favore di Rimini Autismo e il Panettone offerto per tutti i presenti.

IL TABELLINO

Artusiana: Stella ne Nervegna 5, Dal Zozzo, Valgimigli 10, Biondi 2, Agatensi 25, Grassi 13, Piazza 14, Battistini ne, Servadei 2, Ravaioli 8. All Agnoletti

Dulca Angels: Zannoni 13, Colombo 2, Lucchi, Fusco 16, Russu 7, Carafa ne, Raffaelli 19, Fornaciari 6, Massaria ne, De Martin 6. All. Evangelisti

Arbitri: Scandellari, Volgarino.

Parziali: 21-14 36-36 60-54 79-69