Riccione, lavori in corso nella notte tra lunedì e martedì: ecco le chiusure al traffico

Attualità

Riccione

| 10:02 - 15 Dicembre 2018

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 dicembre, per consentire i lavori previsti da Hera relativi alla manutenzione e alla pulizia delle fognature, verranno interdette al transito: viale Verdi/Emilia in corrispondenza del sottopasso ferroviario; viale Emilia in corrispondenza con viale Finale Ligure – Bologna; viale Verdi in corrispondenza con viale Aretino.

I divieti sono in vigore dalle ore 21.00 di lunedì 17 dicembre alle ore 03.00 di martedì 18 dicembre.