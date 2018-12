Calcio D, il Forlì chiude la campagna acquisti con due attaccanti: Di Benedetto e l'under Putrino

Sport

Forlì

| 09:23 - 15 Dicembre 2018



Il Forlì ha chiuso la sua campagna acquisti rinforzando l’attacco con due pedine con due pedine: Marco Di Benedetto, classe 95, cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Juventus, poi in C per due stagioni al Feralpi Salò e al San Nicolò Notaresco (8 reti la scorsa stagione) e ora al Levico (8 presenze); Matteo Putrino, classe 1999, punta esterna ex Pescara Primavera, in questa stagione al Civita Castellana (7 presenze). In precedenza i Galletti hanno messo a segno un colpo da novanta dopo quelli già piazzati. Il centrocampista Emmanuel Cascione (foto) si è liberato dal Santarcangelo e si è accordato col ds Galassi. Consegnata a mister Protti una rosa ridisegnata in grado di guadagnare posizione più tranquille in classifica. Liberati il difensore ex Cesena, Rimini e Romagna Centro Gabrielli (si accasa al Santarcangelo), gli attaccanti Venturi (1999, va al Classe) e Ferri (Axys Zola), il giovane terzino destro Ferrari, il centrocampista Ballardini appena arrivato: col rischio di trovare poco spazio ha preferito fare le valigie. Nelle ultime ore Galassi potrebbe mettere a segno altri due colpi: sul taccuino due attaccanti, uno over e uno under.

Il Santarcangelo ha liberato oltre a Cascione, il portiere Moscatelli, i difensori Maini (Gubbio) e Broli, il centrocampista Galeotti, gli attaccanti Mancini (Matelica) e Merlonghi (Latina).

La Savignanese ha svincolato il difensore Giua. Il San Marino cerca una punta.