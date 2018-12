Raf e Tozzi insieme in concerto: la tournée parte da Rimini il 30 aprile

Attualità

Rimini

| 09:16 - 15 Dicembre 2018

Raf e Umberto Tozzi, per la prima volta insieme: la tournee partirà il 30 aprile 2019 da Rimini

per terminare a Torino, città di Tozzi, dopo 13 spettacoli in tutta Italia. Dopo essersi frequentati negli anni '80 e '90 grazie alla comune collaborazione col produttore fiorentino Giancarlo Bigazzi, lo scorso anno si sono nuovamente incontrati in occasione dello spettacolo-evento di Tozzi all'Arena di Verona, '40 Anni che ti amo' e lì è di nuovo scoccata la scintilla: "Dopo aver partecipato insieme all'Euro Festival nel 1987 col brano 'Gente di mare', ognuno di noi ha preso la propria strada pur rimanendo sempre in contatto - ha raccontato il cantautore torinese - Nel concerto dello scorso anno nel quale celebravo i 40 anni di 'Ti amo', ho invitato molti miei amici fra i quali anche Raffaele e appena siamo saliti insieme sul palco, ci è arrivata una grande emozione dal pubblico, come una scintilla che ha riacceso la voglia di tornare a lavorare insieme". Il tour segue l'uscita di un doppio album con un inedito scritto da Raf dal titolo 'Come una danza' nel quale i due artisti duettano. "Nel concerto non snatureremo le nostre canzoni - ha spiegato Raf - So già che l'anima rock di Umberto si sposerà perfettamente col mio lato pop e hip hop. Non abbiamo ancora pensato alla scaletta, ma abbiamo entrambi un repertorio talmente fantastico che faremo ballare e cantare tutto il pubblico che ci verrà a vedere". Raf, fiorentino di adozione, nato e cresciuto artisticamente fra le rive dell'Arno e quelle del Tamigi a Londra, non vede l'ora di tornare a suonare nel capoluogo toscano: "Firenze mi ha adottato nel momento più bello della mia vita, quando avevo 17 anni. Poi mi sono trasferito a Londra e mentre ero là, mi ha contattato Bigazzi. Sono tornato a Firenze e da quel momento è iniziato tutto".