Incidente in moto per una buca, Comune non paga i 400.000 euro: 'sentenza nulla, ecco perché'

Cronaca Coriano | 08:37 - 15 Dicembre 2018 Una sentenza di primo grado condanna il comune di Coriano a risarcire un motociclista sammarinese con la somma di 400.000 euro: l'incidente fu dovuto a una buca del manto stradale. L'amministrazione comunale ha avviato i propri uffici legali: la sentenza è diventata inappellabile per decorso dei termini, ma il comune di Coriano lamenta l'invalidità della notificazione dell'atto introduttivo del gudizio: da qui la richiesta della nullità della sentenza di primo grado. Deciderà su di essa la corte d'appello di Bologna. In una nota, l'amministrazone comunale conferma "che nessuno nell'ente era a conoscenza di questo contenzioso, come peraltro già dichiarato nell'immediato dal sindaco Domenica Spinelli".