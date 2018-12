Calcio D, il San Marino per i match con Modena e Reggiana deve emigrare da Castiglione: niet della FSGC

Sport

Repubblica San Marino

| 17:35 - 14 Dicembre 2018

Il 23 dicembre e il 13 gennaio, come da calendario, sono previste le gare interne del San Marino Calcio contro il Modena FC e contro il Reggio Audace e lo Stadio Comunale Massimo Sbrighi di Castiglione di Ravenna - che ospita le gare casalinghe dei titani - non può accogliere la tifoseria ospite. Il limite di capienza diventa un problema di ordine pubblico. Anche giocare a porte chiuse pone alle Forze dell’Ordine lo stesso problema; evitare che l’arrivo dei tifosi crei disagi nei dintorni della struttura e della cittadina. La società (nella foto il presidente Luca Mancini) contava che la Federazione sammarinese concedesse il nulla osta per il San Marino Stadium almeno per uno dei due appuntamenti, invece è arrivato il niet che il club non ha preso affatto bene. Ora il club deve trovare due stadi omologati che abbiano tutti i requisiti di sicurezza.