Mondiali Nuoto 2018, nella finale dei 50 dorso Sabbioni si piazza sesto: in semifinale tempo migliore

Fuori dal podio mondiale nei 50 dorso Simone Sabbioni. Il campione europeo in carica e primatista italiano (23" 05) è sesto in 23''26, dopo aver nuotato 23''10 in semifinale che comunque non sarebbe stato sufficiente per la medaglia. Gara di altissimo livello con cinque nuotatori sotto i 23''.

Il 22enne di Riccione resta sulla linea dei primi fino alla virata, poi perde il contatto e forza fino a sbandare a sette metri dal muro. Troppo veloci sul podio con il russo Evgeny Rylov che vince in 22"58 seguito dallo statunitense Ryan Murphy (22"63), già oro nei 100, e dall'irlandese Shane Ryan (22"76), che approfitta della rinuncia del cinese Xu Jiayu (22"91), argento nei 100 e autore del terzo tempo in semifinale. Quarto, ad un centesimo dal podio col record mondiale giovanile, il russo Kliment Kolesnikov, bronzo nei 100 e oro nei 100 misti avanti a Marco Orsi.

"Sesto al mondo è comunque un buon risultato - sottolinea il 22enne di Riccione, tesserato per Esercito e Swim Pro SS9 e allenato dal tecnico federale Matteo Giunta - Negli ultimi sette metri ho anche sbandato, toccandomi con il tedesco Diener. Per la medaglia bisognava andare veramente forte. Volevo almeno nuotare il mio migliore ma comunque non sarebbe servito".

