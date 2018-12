Basket C Silver, i Titans di scena domenica a Gualdo: è l'ultima giornata di andata

Sport

Repubblica San Marino

| 16:59 - 14 Dicembre 2018

E' già tempo di ultima giornata del girone d’andata, nel campionato di C Silver umbro-marchigiano. I Titans viaggiano verso Gualdo Tadino, dove domenica alle 18 (arbitri Virgilio di Sant’Elpidio a Mare e Visocchi di Civitanova Marche) affronteranno una squadra ultima in classifica ma reduce dal suo primo successo stagionale.

Coach Padovano, cosa si aspetta dalla trasferta di Gualdo?

“E' un campo difficile come gli altri. Siamo consci che si tratta di una partita alla nostra portata, però loro non sono affatto da sottovalutare. Hanno appena vinto a Tolentino e vorranno sicuramente dare continuità al loro buon momento tentando la scalata alla classifica”

Che squadra vi troverete di fronte?

“Una squadra esperta con un lungo come Dzigal capace di mettere assieme bottini importanti (26 nel successo di una settimana fa, ndr). Poi qualche piccolo efficace e continuo e una difesa che, a dispetto dell’ultimo posto in classifica, concede poco”

È una settimana da tour de force per molti ragazzi, impegnati anche con l’Under 18.

“Il ritmo così intenso di partite non ci dà continuità di allenamento, ma non dobbiamo accampare alibi o scuse. Si va a Gualdo e si dà il massimo”.

Come sta il gruppo?

“Valuteremo fino all’ultimo momento il possibile recupero di Longoni, out per il problema muscolare che già gli aveva impedito di esserci una settimana fa. Poi c’è anche Riccardi alle prese con una distorsione, anche in questo caso stiamo valutando”.

Il match di Gualdo, undicesima giornata d’andata, è il penultimo di questo 2018. Venerdì 21, infatti, la Pallacanestro Titano sarà a Jesi per la prima di ritorno. Poi pausa natalizia.