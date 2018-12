Mercato D, il Forlì ufficializza l'esperto centrocampista Cascione. Gabrielli al Santarcangelo

Sport

| 14:56 - 14 Dicembre 2018

Ore frenetiche in serie D: alle ore 19 si chiudono le liste di svincolo. Il Forlì ha messo a segno un colpoa da novanta dopo quelli già piazzati. Il centrocampista Emmanuel Cascione (foto) si è liberato dal Santarcangelo e si è accordato col ds Galassi. Un bel colpo per i Galletti: il ds Galassi consegna a mister Protti una squadra ridisegnata in grado di guadagnare posizione più tranquille in classifica. Liberati il difensore ex Cesena, Rimini e Romagna Centro Gabrielli (si accasa al Santarcangelo), gli attaccanti Venturi (1999, va al Classe) e Ferri (Axys Zola), il giovane terzino destro Ferrari, il centrocampista Ballardini appena arrivato: col rischio di trovare poco spazio ha preferito fare le valigie. Nelle ultime ore Galassi potrebbe mettere a segno altri due colpi: sul taccuino due attaccanti, uno over e uno under.

Il Santarcangelo ha perso oltre a Cascione, l'attaccante Mancini (Matelica), il difensore Maini (Gubbio) e l'attaccante Merlonghi: da qui a sera potrebbero liberarsi anche Moscatelli, Galeotti, Broli.

La Savignanese ha svincolato il difensore Giua. Il San Marino cerca una punta: ballottaggio Merlonghi- Zecchinato.