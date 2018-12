Mercatini, luci di Natale, presepi, ma anche teatro, musica e buon cibo: tutti gli eventi per 'scaldarsi' questo week-end

Eventi

Rimini

| 14:50 - 14 Dicembre 2018

Mercatini, presepi e luminarie, le città si stanno impregnando di spirito natalizio, ma non solo allestimenti: tanti gli eventi organizzati a Rimini e provincia pronti scaldare gli animi di tutti, tra musica, teatro e buon cibo. Se volete organizzare il vostro week-end ecco per voi qualche idea.





APPUNTAMENTI DI NATALE





A Rimini non è Natale senza Ice Village: quest’anno la manifestazione si divide, il PRESEPE DI SABBIA verrà realizzato all’interno del bagno 3-4 sul Lungomare Tintori al Turquoise Beach Club, Rimini dove verrà allestita una struttura più grande della precedente 900 MQ. circa in modo da realizzare un Presepe di Sabbia ancora più grande ove il visitatore possa camminare in mezzo alle sculture, fianco a fianco con i personaggi del Presepe, come stesse camminando nella sua città, nel proprio Borgo. Adiacente al Presepe un suggestivo Mercatino di Artigianato fatto a mano con prodotti tipici del Natale. Ed è proprio da Rimini che prende spunto il Presepe di Sabbia 2018-2019, il cui tema “ La Vita è un Opera d’Arte “ viene ambientato in un piccolo paese sulle rive dell’Adriatico. QUI tutte le info.







Dallo street food agli artisti di strada, dal teatro ai mercatini dell’artigianato, dallo shopping ai concerti, senza dimenticare naturalmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Popolo. E’ il Natale di Morciano di Romagna, ricco di sorprese ed eventi per grandi e piccini. Il vero cuore pulsante sarà in piazza del Popolo, dove fino al 6 gennaio prossimo tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che tanto successo aveva riscosso nella passata edizione. QUI tutte le info. Questo week-end artisti di strada e le prelibatezze dello street food nazionale e internazionale. Saranno questi i due ingredienti principali di ‘Aspettando il Natale’.





Domenica 16 Dicembre il Natale a San Leo si anima con un Babbo Natale speciale.

La Fortezza sarà protagonista con “San Leo Frozen”, che andrà ad animare le domeniche di Dicembre con visite guidate in compagnia della Regina dei Ghiacci alla scoperta della favola più fredda di tutti i tempi e delle leggende della Fortezza di San Leo. Alla visita seguiranno di volta in volta gli interessanti laboratori e Domenica sarà la volta del “Calendario di neve”. QUI le info.





Natale è alle porte e i parchi Costa Edutainment in Romagna fanno feta per tutto il periosdo con ingresso gratuito per tutti i bambini che portano una pallina dell’albero di Natale a Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica.

Presepi sommersi, laboratori per bambini, cascate di luce, delfini aiutanti di Babbo Natale e suggestive cartoline invernali, ecco le proposte dei tre parchi per i giorni più festosi dell’anno. QUI tutti gli appuntamenti.





A San Giovanni in Marignano torna l’Antica Fiera di Santa Lucia, in programma per 4 giorni, dal 13 al 16 dicembre, con il tradizionale mercato, i sapori e le specialità tipiche, l’artigianato, nonché animazioni, musica e teatro. Torna il Villaggio degli Elfi, che presenta “Il Ritrovo degli Elfi”, luogo di creatività, golosità e divertimento a cura della Pro Loco. Nel mese di dicembre verrà anche riproposto concorso dell’Associazione Granaio dei Malatesta, in veste del tutto rinnovata. QUI tutte le info





A Riccione Saranno quattro gli alberi natalizi che verranno accesi ad illuminare le piazze dei quartieri di Spontricciolo, San Lorenzo, Fontanelle e zona Parco della Resistenza (Playhall). Domenica 16 dicembre si inaugura ufficialmente il Green Christmas con la parata di Harley Davidson di Riccione Chapter a collegare le quattro zone della città a partire dalle ore 15.00 (quartiere Spontricciolo). QUI tutte le info.





Ape car e due ruote addobbate ed infiocchettate per Natale. Domenica 16 dicembre a Novafeltria in occasione della festa "Dolce Natale" si svolgerà la seconda edizione dell'evento. Tante persone stanno preparando i propri mezzi agghindandoli da Babbo Natale o come albero o Presepe o anche posizionando un semplice fiocco per festeggiare tutti assieme. QUI tutte le info.





TEATRO





Al Teatro Galli, per la 69° Sagra Musicale Malatestiana - Concerti di musica da camera, venerdì appuntamento con il concerto di Musica da Camera 'Una storia riminese', con la partecipazione di Norina Angelini – mezzosoprano, Roberto Cappello – pianoforte, Silvio Castiglioni – narratore, Devis Mariotti – flauto, Barbara Martinini – “Il tempo favorevole” – danza, Gianmarco Mulazzani – pianoforte, Simonetta Pesaresi – pianoforte, Manila Santini – pianoforte, Annalisa Stroppa – mezzosoprano, Aldo Vianello – chitarra. Musiche di De Falla, Listz, Massenet, Piazzolla, Speranza. Ore 21. Tariffa d'ingresso: 15 €. Info: 0541 704294-95-96 sagramalatestiana@comune.rimini.it





Alla Casa del Teatro e della Danza, via Popilia, s/n - Rimini Viserba Monte Alcantara Arcipelago Ragazzi presenta Il viaggio di un clown. Rassegna di teatro per famiglie. In un rocambolesco susseguirsi di storie, Checco Tonti, attore, mimo, clown e giocoliere, condurrà il pubblico in un viaggio pieno di magia e sorprese.. Suo fedele compagno di viaggio è il cantante e musicista Daniele Maggioli, che lo accompagnerà in questo spettacolo con musica e canzoni dal vivo. Età consigliata: dai 5 anni. Posti limitati. E' consigliata la prenotazione. Ore 16.30. Ingresso: € 5. Info: 0541.727773; 328 1825004 www.alcantarateatroragazzi.it/rassegne/nuovi-percorsi/





Allo Spazio Tondelli tornano in scena i talenti del Premio Riccione per il Teatro. Domenica alle 17.30 (ingresso libero), all’interno del cartellone La bella stagione 2018/19, la sala riccionese propone il primo di tre appuntamenti dedicati alla nuova drammaturgia italiana, con opere di giovani talenti scoperti proprio a Riccione dal più longevo concorso italiano per opere teatrali inedite. Questa mini-rassegna di nuova drammaturgia, intitolata programmaticamente Generazione Tondelli, inizia con Circeo. Il massacro, un testo scritto a quattro mani da Filippo Renda ed Elisa Casseri, già vincitrice nel 2015 del Premio Riccione con L’orizzonte degli eventi.





Sono le notti arabe, dense di atmosfere e sonorità vibranti che hanno ispirato il balletto Le mille e una notte di Shéhérazade, nuova produzione 2018 creata per il Balletto di Milano dai giovanissimi Federico Mella e Alessandro Torrielli, anche danzatori di punta della Compagnia. Lo spettacolo sarà in scena sabato 15 dicembre al Teatro della Regina di Cattolica (ore 21,15).





ENOGASTRONOMIA e MERCATINI





Sabato e domenica nel Foyer Teatro Galli c’è Deliziosetto. Food & more, un mercato d’eccellenza che promuove i prodotti del territorio e un contenitore di attività che riguardano la tavola: idee legate al cibo, conferenze, workshop e il set tables per i cultori del bon ton e del packaging. Un appuntamento per foodlovers, ricercatori dell’autentico, amanti dell’ospitalità e semplici curiosi.





Al Borgo san Giuliano domenica torna il Mercatino di Borgo Natale con prodotti di artigianato a cura dell’Associazione Commercianti. Il pomeriggio, dalle ore 15.30, il mercatino sarà allietato da incursioni di artisti di strada: acrobati, giocolieri, mangiafuoco. Orario: 9.00 – 19.30.





DISCOTECHE





Il venerdì è rigorosamente "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge e narghilè:djset by Franz Frisani, Alexenne, Ruben. Terrace prive Domez.





Dopo il film Bohemian Rhapsody al cinema, la magia dei Queen continua all’Altromondo Studios con una serata dedicata alla celebre band. Sul palco della discoteca la tribute band dei Queen, Viper. Tutta la notte si balla con il meglio della musica Revival in compagnia dei Deejay Resident.





Il nuovo appuntamento del Bradipop Rimini è dedicata alla musica Soul. Ad aprire la serata un’ospite di origine italiane e svizzere, ma cittadino del mondo. Sul palco Joan Thiele.