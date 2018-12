Natale Riccione: Domenica 16 accensione dei quattro alberi, animazione e parata di harleysti

Eventi

| 12:54 - 14 Dicembre 2018

Saranno quattro gli alberi natalizi che verranno accesi ad illuminare le piazze dei quartieri di Spontricciolo, San Lorenzo, Fontanelle e zona Parco della Resistenza (Playhall). Domenica 16 dicembre si inaugura ufficialmente il Green Christmas con la parata di Harley Davidson di Riccione Chapter a collegare le quattro zone della città a partire dalle ore 15.00 (quartiere Spontricciolo).

Il progetto, a cura dell’amministrazione comunale e di Info Alberghi Srl – che ha donato gli alberi di Natale attraverso l’iniziativa Green Booking – coinvolge i bambini delle scuole materne dei diversi quartieri, che hanno decorato gli alberi con materiali di riciclo o di produzione artigianale, i nonni del Centro diurno e della rete di Buon vicinato, le realtà commerciali e le parrocchie del territorio.

Sarà quindi il corteo di harleysti, insieme al trenino turistico, che accompagnerà i visitatori attraverso i quattro quartieri e i diversi allestimenti. In ogni quartiere coinvolto ci saranno animazioni, flash mob di danza e ginnastica, musica, mercatini e stand gastronomici.

L’animazione replica sabato 22 e domenica 23 dicembre nell’area del Parco della Resistenza e domenica 30 dicembre a Spontricciolo. Il trenino sarà attivo il 16 e il 23 dicembre.

L’accensione degli alberi darà il via anche ad un contest fotografico su Instagram con l’hashtag #greenchristmasriccione2018 attraverso cui pubblicare le foto degli alberi in gara nei quattro quartieri e concorrere alla vincita dei numerosi premi in palio. La premiazione, sia del contest che dell’albero più bello, avverrà il 1° gennaio in piazzale Roma in occasione del primo tuffo dell’anno, alla presenza della giuria, di Riccione Chapter e della Cooperativa bagnini.

Il Green Christmas si concluderà l’11 gennaio con la Festa dell’Albero e la piantumazione, nel quartiere risultato vincitore dell’albero più bello, di 40 arbusti e dei 4 abeti natalizi.