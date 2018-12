A San Leo arriva Babbo Natale acrobatico, suggestiva calata dalla Torre Campanara

Eventi

San Leo

| 12:52 - 14 Dicembre 2018

Domenica 16 Dicembre il Natale a San Leo si anima con un Babbo Natale speciale.

La Fortezza sarà protagonista con “San Leo Frozen”, che andrà ad animare le domeniche di Dicembre con visite guidate in compagnia della Regina dei Ghiacci alla scoperta della favola più fredda di tutti i tempi e delle leggende della Fortezza di San Leo. Alla visita seguiranno di volta in volta gli interessanti laboratori e Domenica sarà la volta del “Calendario di neve”.



Ci sarà poi Babbo Natale in persona, a partire dalle 16.45, che si calerà in acrobazie dalla Torre Campanaria distribuendo dolci e sorprese ai bambini presenti a San Leo, attraverso lo spettacolo di Santa Claus Acrobatico. Con tanto di sacco in spalla e barba bianca, farà vivere ai più piccoli l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo. L'iniziativa si ripeterà poi Domenica 23 ma alle ore 17.00 e dalle irte mura della Fortezza.

L'evento promosso dal Comune di San Leo e San Leo 2000 nasce da un'iniziativa di EdiliziAcrobatica, la prima azienda italiana nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza con sede a Rimini, in collaborazione con l'Associazione Genitori di San Leo.

Tutti i bambini che lo desidereranno potranno assistere, assieme alle loro famiglie, allo spettacolo di un vero Babbo Natale che scende dall’alto agganciato a una fune - esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica e ricevere, proprio dalle sue mani, dolci e piccoli regali.



La giornata finirà poi in musica con il Concerto ad ingresso libero, offerto da Matrioska String Trio nel Teatro del Palazzo Mediceo alle ore 17.30.

Le tre musiciste condurranno il pubblico alla scoperta delle possibilità espressive e delle sonorità del trio d'archi attraverso l'ascolto e l'analisi di composizioni di Mozart, Beethoven ed Enescu. Al violino Caterina Boldrini, alla viola Giulia Lazzarini, al violoncello Elisa Lazzarini.



Il programma degli eventi natalizi per il weekend prevede:



Domenica 16 Dicembre

Fortezza, alle ore 14.30 e alle ore 16.00

La Regina dei ghiacci

Visita guidata in compagnia della regina dei ghiacci

alla scoperta della favola più fredda di tutti i tempi

e delle leggende della Fortezza di San Leo.



Fortezza, torrione, dalle 14.00 alle 17.30

Il calendario di neve

Laboratorio “Officina del Ghiaccio”.



Torre Campanaria, ore 16.45

Babbo Natale arriva dall'alto

Lo spettacolo di Santa Claus Acrobatico che si calerà dalla Torre

con sacco in spalla e tanti dolci per i bambini.



Teatro del Palazzo Mediceo, ore 17.30

Pomeriggio musicale con il trio d'archi

Concerto Matrioska String Trio. Alla scoperta delle possibilità espressive e delle sonorità del trio d'archi attraverso l'ascolto e l'analisi di composizioni di Mozart, Beethoven ed Enescu. Al violino Caterina Boldrini, alla viola Giulia Lazzarini, al violoncello Elisa Lazzarini.



L’atmosfera carica di emozione e i colori caratteristici del “Natale a San Leo” si intrecceranno con i sapori dei piatti della tradizione e dei prodotti del Montefeltro pronti ad essere gustati nei ristoranti del Comune di San Leo, così come con la storia, l’arte e i tesori culturali racchiusi nella Fortezza Rinascimentale e nei Musei di San Leo visitabili tutti i giorni anche nel periodo natalizio.



Per informazioni:

Ufficio Turistico IAT Tel. +39 0541 926967, Numero Verde Turismo 800.55.3800