Natale e Capodanno "bollente" tra regali e scambio di coppie: boom di prenotazioni a Saludecio

| 12:35 - 14 Dicembre 2018

Non solo concerti, cene e feste in piazza. A rendere indimenticabile la riviera si aggiunge anche un elemento in più: il sesso. Libero e senza impegno. E' questo infatti l'ingrediente che propone un locale sulle colline della Valconca. La Villa il tempio di Saludecio propone Natale e Capodanno bollenti. Il club privato, noto tra le coppie che desiderano trasgressione e divertimento inusuale. Sarano tantissimi, dicono i titolari, a partecipare alle iniziative. "I soci provengono da Toscana (Firenze, Siena e Arezzo in particolar modo), Lombardia (Milano, Bergamo e Brescia) e Lazio (Roma), oltre naturalmente ad Emilia – Romagna e Marche." Il club è una villa restaurata, con 12 camere distribuite su 4 piani e un parco di 8mila metri quadrati.

“Il Tempio è un circolo privato affiliato al circuito Federitalia – spiegano i gestori della struttura –. Per entrare, partecipare alle serate e alle diverse attività è necessario diventare soci e sottoscrivere l’apposita tessera. Molte persone, magari poco avvezze a frequentare discoteche e locali, vengono qui semplicemente per incontrarsi e socializzare in un ambiente raffinato oppure per rilassarsi a bordo piscina o nella nostra zona benessere attrezzata. Organizziamo eventi, feste a tema e dj – set”. Trasgressione resta comunque la parola d’ordine del club privé di Saludecio. “Qui è permesso a tutti di vivere la propria sessualità senza restrizioni e in un contesto discreto, ma sempre nel rispetto degli altri ospiti e della loro privacy. I frequentatori sono prevalentemente coppie, anche se non mancano i single. Tanti soci provengono dalle grandi città, come Firenze, Milano e Roma, o addirittura dalla Sicilia: sono avvocati, studenti, operai, liberi professionisti e imprenditori”.

In occasione del Natale la villa ‘Il Tempio’ non poteva far mancare un regalo per tutti i suoi ospiti. “Abbiamo organizzato un cenone natalizio che si terrà il 22 dicembre prossimo. Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri sotto il grande albero di Natale: in programma anche l’estrazione di cesti natalizi. Il 31 dicembre, invece, brinderemo tutti insieme all’arrivo del nuovo anno con una serata a base di musica, giochi e spettacoli, oltre naturalmente al classico cenone. Ricordiamo che tutte le attività sono ad appannaggio esclusivo dei soci”. Villa ‘Il Tempio’ è un’Associazione No Profit affiliata al circuito Federitalia L’ingresso nella struttura e le attività sono riservate ai soci.