Sabato pomeriggio va in scena il presepe vivente delle scuole di Riccione

| 12:11 - 14 Dicembre 2018

E’ in programma sabato 15 dicembre il tradizionale appuntamento con il presepe vivente delle scuole Karis della città, un evento in collaborazione con il Comune di Riccione.

In questa edizione la rappresentazione non sarà itinerante ma tutti i quadri si animeranno in piazzale Ceccarini a partire dalle 16.15, quando i bottegai, le locande e il bivacco dei pastori cominceranno le loro attività, un modo per sottolineare la contemporaneità storica dell’evento e per consentire a tutti di seguire e di vivere le varie fasi della messa in scena.

Sono 160 i bambini coinvolti nel presepe vivente, alunni delle classi materne e elementari delle scuole Karis riccionesi. Sei i quadri scenici che si susseguiranno: L’Annunciazione a Maria, Il sogno di San Giuseppe, La visitazione di Maria a Elisabetta, L’angelo annuncia ai pastori, La corte di Erode, La Natività.