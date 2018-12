Morciano di Romagna: boom di richieste per il corso per diventare operatori sportivi

Sport

Morciano

| 12:03 - 14 Dicembre 2018

Lo sport sale in cattedra a Morciano di Romagna. Grande successo per i corsi per diventare operatore sportivo di 1° livello organizzati lo scorso weekend dalla società ‘360 Sport’ e da Università Popolare Etica. Una quindicina gli allievi arrivati da varie parti d’Italia nel capoluogo della Valconca per conseguire il riconoscimento che dava diritto a diploma, tesserino tecnico e all’iscrizione nell’albo nazionale degli operatori ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane). Buona parte dei partecipanti era costituita da laureati o laureandi nelle università di Scienze motorie, Fisioterapia, Scienze della formazione primaria, ma anche da studenti di liceo Pedagogico e Sportivo. Vista l’ottima riuscita dell’evento, ‘360 Sport’ è già al lavoro per organizzare un nuovo corso, la cui data di svolgimento è ancora da stabilire.

Le tematiche affrontante durante il corso hanno toccato sia l’aspetto fisico/motorio che quello psicologico/pedagogico: allenamento della concentrazione, gestione delle emozioni, team building, comunicazione, sviluppo delle capacità motorie. Gli iscritti hanno apprezzato in particolar l’approccio didattico innovativo proposto dallo staff di ‘360 Sport’ e da Università Popolare Etica: oltre a seguire le lezioni teoriche, infatti, gli allievi hanno avuto la possibilità di testare sul campo le metodologie apprese, mettendosi in gioco direttamente con i bambini iscritti ai corsi del Ct di Morciano. Agli allievi migliori è stata inoltre riservata una grande opportunità: quella di entrare a far parte dello staff di ‘360 Sport’ collaborando ai progetti già attivi o di prossima attivazione: centri estivi 2019, progetti scolastici in ambito motorio, attività motoria pomeridiana.