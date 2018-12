Rimini, Prime Cleaning compie 25 anni, mille dipendenti e tanti traguardi. Sabato festa e premiazione

Attualità

Rimini

| 11:56 - 14 Dicembre 2018

Prime Cleaning compie 25 anni. Un tassello importante dell'economia del territorio con 600 dipendenti occupati nel riminese ed altri 400 nel resto d'Italia. Un'azienda che per i servizi che eroga viene percepita poco dalla comunità, sicuramente meno rispetto il suo effettivo impatto: quasi un lavoro invisibile portato avanti spesso all'alba o nelle tarde ore serali ma non per questo di poca importanza per numero di occupati e lavoro svolto.

“Sono diversi i servizi che forniamo” conferma Giulio D’Angelo Presidente di Prime Cleaning (nella foto) “dalla pulizia, alla logistica, ai servizi handling aeroportuali, trasporti, gestione magazzini, preparazione pasti, servizi ausiliari non educativi. Spesso sono mansioni senza una collocazione in prima linea ma il contributo per il territorio è veramente tanto”.

Una realtà partita nel 1993 con 25 soci uniti in cooperativa e che taglia il nastro dei 25 anni già proiettata sul futuro con ambizione “siamo in attesa di trasferirci nella nuova sede di 2 mila metri quadri al Villaggio Primo Maggio” prosegue D'Angelo “e per noi si tratta di un'ulteriore tappa di un lungo percorso, con la volontà di crescere ancora e continuare a dare lavoro e stabilità ai nostri compagni di viaggio”.

Una realtà cresciuta con la spiccata capacità di fare sistema con il territorio ed anche attraverso la forte partecipazione al sistema associativo di CNA “non poteva che essere così” conclude D'Angelo “stare insieme, affrontare il mercato attraverso un proficuo confronto con tante imprese e partner è nel nostro dna ed in CNA abbiamo trovato un validissimo contenitore di risposte ed opportunità”.

E proprio per valorizzare il contributo di chi ogni giorno contribuisce al successo di Prime Cleaning cinque soci, in attività fin dall'inizio di questa lunga storia, saranno premiati da Mattia Morolli Assessore al Lavoro del Comune di Rimini, sabato nella grande festa di compleanno che si terrà al ristorante Frontemare dove parteciperanno oltre 300 persone.