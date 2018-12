La neve imbianca i colli dell’entroterra riminese, le temperature scendono ancora

Attualità

Rimini

| 10:34 - 14 Dicembre 2018

Come da previsioni anche per la giornata di venerdì le colline riminesi si sono svegliate imbiancate. Rispetto a giovedì la neve è caduta più copiosa regalando una tipica atmosfera invernale. Pioggia e freddo invece stanno colpendo la costa. Le previsioni annunciano una tregua per la giornata di sabato mentre domenica dovrebbe tornare il maltempo con pioggia, in alcuni casi mista a neve, che sui rilievi collinari dovrebbe portare altra coltre bianca. Temperature ancora più basse rispetto al weekend comprese tra -6 °C sui rilievi e 1 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 6 °C sulla costa.

La neve ha imbiancato copiosamente anche l'Eremo di Carpegna e la zona delle Balze e del Monte Fumaiolo: un buon auspicio per la prossima stagione invernale.