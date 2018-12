Farmacia ospedaliera a Novafeltria, Azienda Usl ricorda giorni e orari di apertura

Attualità

Novafeltria

| 09:53 - 14 Dicembre 2018

L'azienda Usl ricorda che, per rispondere ai bisogni della cittadinanza dell’Alta Valmarecchia, a partire dallo scorso 3 dicembre, i giorni d’apertura della Farmacia ospedaliera presso l’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria, sono il lunedì ed il venerdì, in quanto, come richiesto e condiviso con gli Enti locali di riferimento, l’attuale giornata d’apertura del mercoledì sarà sostituita dal lunedì.

Resta invariato l’orario di apertura, vale a dire dalle 9 alle 15:30.