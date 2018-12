Volle B2 femminile, sabato il derby tra Caf Acli Stella ed Emanuel Riviera Volley

Sport

| 09:52 - 14 Dicembre 2018

Sabato è tempo di derby nel campionato di serie B2 di volley femminile. La Caf Acli Stella affronta alle 20,30 sul suo parquet (ore 20,30) l'Emanuel Riviewra Volley: una sfida che non ha precedenti in un campionato nazionale. Le due società giocano nel medesimo girone E del Campionato Nazionale femminile di Pallavolo serie B2 e dopo nove giornate l'Emanuel in classifica è in vantaggio di due punti.

La stagione è partita molto bene per il Rimini Riviera mentre la Caf Acli Stella ha incontrato difficoltà nelle fasi iniziali (diversamente dalla scorsa stagione in cui nelle prime cinque giornate aveva sempre vinto): ora dovrà confermare di essere in netta ripresa come visto nelle ultime partite mentre il Rimini Riviera terrà molto a mantenere il vantaggio finora conquistato sul campo. Dunque, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di volley.