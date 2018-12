Sfida di cucina, nuovo successo per l'Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 07:42 - 14 Dicembre 2018

Un nuovo successo per l'Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Novafeltria. Primi in gara 11 alla "Combiguru Challenge". Continua la scia di successi dell'enogastronomico (alberghiero) ISISS Tonino Guerra di Novafeltria. Dopo il terzo posto assoluto e miglior decorazione al Cockt-Ail Junior, categoria Cocktails, e il terzo posto al concorso The Greatest Coffe Maker, il Tonino Guerra si è aggiudicato mercoledì 12 dicembre il primo premio nell'undicesima batteria della "Combiguru Challenge", competizione promossa dall'azienda Unox di Padova che vedeva la partecipazione di 82 istituti e 160 studenti provenienti da tutt'italia, divisi in 12 finali. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio con 99,5/120 è stato Filippo Poggioli con due preparazioni: una salata "Cubo d'anatra, crema di zucca e gorgonzola, maionese al radicchio trevigiano e granita di agrumi e zafferano" e una dolce "Acquario alla nocciola".

Il team di Novafeltria, capitanato dal prof. Micheli Luca, comprendeva anche Maria Karina Vitali ed Eros Ferranti, quest'ultimo ripescato come miglior terzo posto tra i numerosi istituti in gara. Grande lustro quindi per il più giovane istituto della provincia di Rimini che, a suon di successi, si sta facendo conoscere in tutt'italia.