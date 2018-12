Rimini "Santa Claus in bus", pomeriggio di festa e regali per i bambini ricoverati

Attualità

Rimini

| 06:38 - 14 Dicembre 2018

Un pomeriggio speciale per i piccoli ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini. Giovedì si è svolta l'iniziativa "Santa Claus in bus" presso la sede di Start Romagna organizzata dall'azienda insieme all'associazione a Tutela dell'arte Presepiale. Tanti bambini hanno avuto la possibilità di incontrare Babbo Natale e di ricevere un regalo. L'Azienda ringrazia sentitamente l'Associazione, i volontari e i dipendenti che si sono adoperati per realizzare questo momento speciale per i bambini e le loro famiglie.