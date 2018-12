Moto, grandi festeggiamenti con i piloti riminesi Tommaso Totti e Duilio Damiani

Sport

Pesaro

| 20:23 - 13 Dicembre 2018

Sabato scorso 8 dicembre, colta l'occasione del giorno festivo, Veris De Angeli, titolare del Veris Team di Borgo Santa Maria di Pesaro, ha organizzato una grande festa, nella sede del Team, dove fanno bella mostra le moto con cui gareggiano i piloti riminesi Tommaso Totti e Duilio Damiani, invitando per l'occasione i piloti stessi, i loro famigliari, i tecnici, i meccanici, gli sponsor e tanti amici, provenienti anche da lontano.

Una ricca cena a base di pesce, preparato direttamente sul posto, da esperti di cucina marinara, con vino di note cantine pesaresi, hanno rifocillato abbondantemente tutti gli intervenuti che hanno apprezzato moltissimo.

Durante tutta la cena, tra una portata e l'altra, l'ormai famoso comico tavulliese Agostino, ha intrattenuto ii presenti con le sue storie di "Felice", ambientate nel territorio e raccontate in pesarese. Ad ogni storia, seguivano tante risate, anche da coloro che non capivano bene il dialetto e lunghi applausi, diretti anche a Veris per aver organizzato una bellissima serata.

Poichè i piloti che corrono per il Veris Team sono riminesi e iscritti al Moto Club Misano, era presente anche il Presidente del Moto Club Giancarlo De Luca e una rappresentanza dii altri piloti.

Al termine della cena, ha preso la parola Tommaso Totti per ringraziare Veris, titolare del Team e la sua famiglia, per l'opportunità che gli ha dato di gareggiare, mettendogli a disposizione una Kawasaki 750 perfetta e per la rinnovata fiducia di farlo correre nel suo Team anche per la prossima stagione 2019.

Ballante