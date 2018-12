Il maestro di bon ton Stefano Agnoloni a Castel Sismondo di Rimini

Eventi

Rimini

| 17:10 - 13 Dicembre 2018

Solo apparentemente è un semplice gesto, in verità l’arte di apparecchiare la tavola è un’attitudine che è possibile imparare: per questo Giardini d’Autore, fedele alla sua filosofia che esprime un modo di vivere slow rispettoso dei tempi della natura dando valore ai piccoli momenti del quotidiano, invita a partecipare appassionati e curiosi al primo workshop riminese sull’arte del ricevere con stile.



Sabato 15 dicembre nella splendida cornice di Castel Sismondo, in occasione della prima edizione di “Natale al Castello”, il maestro di stile ed esperto di lifestyle Stefano Agnoloni, volto noto anche del piccolo schermo, dalle ore 15 alle 17 condurrà un incontro sulle regole del galateo e i segreti del ricevere con la dimostrazione di due mise en place: una informale e l’altra pensata invece per le grandi occasioni.



Sarà un pomeriggio di grande intrattenimento a tu per tu con l’esperto tra la teoria e la pratica dell’arte della tavola e la convivialità dalle preparazioni in punta di forchetta di pranzi informali o cene di gala.



L'evento è organizzato in collaborazione con Succi Creazioni d’Interni.



Incontro gratuito solo su prenotazione. Per motivi organizzativi i posti saranno limitati. Per informazioni e iscrizioni: Giardini d’Autore, Cristiana mail: agostinicristiana@gmail.com



L'evento rientra nel cartellone 'Rimini, il Capodanno più lungo del mondo'