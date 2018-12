Calcio Eccellenza: Cattolica, ufficiali gli acquisti dell'ex Rimini Bacchiocchi e di Scoccimarro

Sport

Cattolica

| 16:57 - 13 Dicembre 2018

Colpo del Cattolica Calcio, che rinforza la mediana con Nicolò Bacchiocchi, centrocampista classe ’91, che aveva iniziato la stagione nella Juvenes/Dogana (campionato interno sammarinese).

Dopo tre anni a Santarcangelo, l’ultimo in C2, Bacchiocchi ha vestito le maglie di Fermana, Sambenedettese, Castelfidardo e Corridonia, sempre in Eccellenza, per poi tornare al Castelfidardo in D (30 presenze). Nel 2016/2017 si è diviso tra Vastese (D) e Rimini (Eccellenza); nella passata stagione tra Voluntas Calcio Spoleto (Eccellenza) e Sasso Marconi (D).

Non è stata un’operazione facile, ma alla fine, grazie anche alla disponibilità del Baveno Calcio, società da cui proviene il giocatore, il Cattolica Calcio ha potuto finalmente tesserare anche Dennis Scoccimarro, difensore classe ’99, cresciuto nelle giovanili del Villa San Martino e della Vis Pesaro (dove ha giocato fino alla categoria Juniores).