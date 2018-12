Nuova Audi Q3, il "Natale delle Meraviglie" di Reggini: Skipass in omaggio con il test drive

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:54 - 13 Dicembre 2018

Non è una slitta trainata dalle renne, il mezzo ufficiale di questo “Natale delle Meraviglie” nella Repubblica di San Marino, ma una delle new entry di casa Audi Reggini, partner dell’intera manifestazione. Si tratta infatti della Nuova Audi Q3, in anteprima assoluta sulle strade del Titano, complice di quelle ‘Emozioni’ a cui è dedicato quest’anno il calendario degli eventi natalizi.

E la magia natalizia della Nuova Audi Q3, dalla linea ricca di elementi distintivi e dettagli che le conferiscono un look energico e che contribuiscono ad aumentare la sicurezza e il piacere di guida, non finisce qui. Prenotando il test drive della Nuova Audi Q3, infatti, Reggini fa omaggio di 2 Skipass giornalieri per l'Eremo Monte Carpegna. La Concessionaria Reggini invita tutti presso lo showroom a provarne su strada le performance e a ritirare il proprio dono. Per prenotare il test drive: 0549 941005

Infine, tutti coloro che accompagneranno i propri bambini nella grande cupola delle Emozioni che sorge sul Campo Bruno Reffi, nel centro storico di San Marino potranno ammirare la Nuova Audi A1 Sportback, già protagonista di uno degli eventi di punta della stagione: l’“Audi Dance Party”. La seconda generazione della “piccola” di Ingolstadt farà mostra di sé nei pressi del Dome di oltre 200 mq, regno dei bambini del “Natale delle Meraviglie” dove è possibile scrivere e consegnare alle Poste del Polo Nord la letterina a Babbo Natale.

Grandi Emozioni, dunque, anche sotto l’albero della Concessionaria Reggini, che augura a tutti buone feste.