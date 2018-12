Calcio Eccellenza: Fya Riccione, tesserato il giovane centrocampista Lorenzo Enchisi

Sport

Riccione

| 15:48 - 13 Dicembre 2018

Lorenzo Enchisi è un giocatore della Fya Riccione. Il giovane centrocampista riccionese (1997) è da oggi a disposizione di Mister Gianluca Lorenzi e va a rinforzare la linea mediana della squadra biancoazzura .Visto il suo passato nel settore giovanile della Fya Riccione si tratta per certi versi di un ritorno a casa. In passato il centrocampista ha militato nel settore giovanile del Rimini, per poi crescere in serie D con diverse esperienze: Forlì, San Marino e Romagna Centro. Atletico Alma Fano la società di provenienza.