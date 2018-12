Boom di richieste per i biglietti del concerto di Allevi a Riccione, file dalla prima mattina

Attualità

Riccione

| 14:39 - 13 Dicembre 2018

Sono andati esauriti in un'ora i biglietti in distribuzione per lo spettacolo - ad ingresso libero - "Giovanni Allevi Equilibrium Christmas Tour", il Concerto degli Auguri in programma sabato 29 dicembre.

La distribuzione dei biglietti è iniziata alle 9.00 di giovedì mattina, ma le prime persone erano in fila fuori dal Palazzo del Turismo già alle 7.15.

Per consentire uno svolgimento ordinato della distribuzione sono stati assegnati, in ordine di arrivo, ticket numerati, cosicchè, una volta terminati, si è potuto immediatamente comunicare ai tanti ancora in coda che non c'era più disponibilità di posti.

E' grandissima l'attesa per questo appuntamento, evento unico tappa della winter edition dell'Equilibrium Tour, l'unica ad ingresso gratuito. Moltissimi i riccionesi che hanno conquistato il biglietto ma tante persone sono arrivate da diverse parti della Regione.