Samantha Frison e Giulia Zoccali, youtuber amate da milioni di fan protagoniste del Natale di Bellaria

| 14:30 - 13 Dicembre 2018

Dopo l’inaugurazione dello scorso weekend, Bellaria Igea Marina si prepara al secondo fine settimana di queste festività natalizie, con alcuni appuntamenti speciali che affiancheranno le attrazioni già cominciate gli scorsi giorni.





Sabato 15 dicembre, alle 15.30 all’angolo tra viale Paolo Guidi e via Dante, si terrà il Family Magic Show, spettacolo di magia per bambini ed adulti; domenica 16 dicembre, stesso luogo e stesso orario per il meet&greet dei giovani youtuber Samantha Frison, Giulia Zoccali e Alessandro Amendola.





Sempre domenica, alle 8.30 presso i bagni 78 e 78 bis, si rinnoverà, come ogni anno nel periodo natalizio, l'appuntamento più bizzarro dell'inverno: la Xmas Sup Cup, regata di stand up paddle promossa da Romagna Paddle Surf. Nella mattinata, farà tappa a Bellaria Igea Marina anche la 11^ edizione della cicloturistica per stradisti in partenza da Spadarolo alle 8.00, mentre nel pomeriggio (ore 16.30) è in programma all’Astra un nuovo appuntamento col Teatro Ragazzi: in scena “La Gallinella Rossa”, spettacolo per bambini dai tre agli otto anni.





Si ricorda inoltre che, sia sabato che domenica (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00), sarà aperto il grande parco giochi natalizio realizzato tra piazza Matteotti e viale Paolo Guidi, per il divertimento di famiglie e bambini. Tra le attrazioni presenti, tutte a ingresso libero, la tradizionale pista dei roller e la casa di Babbo Natale con il villaggio degli elfi, ma anche le novità di questa edizione, a partire dalla pista bumper cars e dalla realtà virtuale che farà vivere un magico viaggio su slitta.





Oltre che il villaggio natalizio, la magia del Natale anima anche le tante rappresentazioni della Natività distribuite a Bellaria Igea Marina: il celebrato presepe di sabbia a Igea Marina ed i presepi nei tini, ma anche il presepe artistico animato a cura di Stefano Stacchini e del Gruppo Presepe Bordonchio, realizzato presso la Chiesa di San Martino, il presepe di terra e di mare al Vecchio Macello, allestito dal Circolo Diportisti in collaborazione con il pittore Sandro Vasini, ed il presepe della marineria di via Seneca, dietro alla Chiesa di Igea Marina, a cura di Silvano Lazzarini e Gabriele Laghi.