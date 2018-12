Lavori nelle scuole di Rimini durante le festività natalizie, opere per 60 mila euro

Attualità

Rimini

| 14:27 - 13 Dicembre 2018

Sono diversi i lavori di riqualificazione previsti in alcune scuole comunali durante le festività natalizie. Approfittando della sospensione dell'attività didattica verranno effettuati diversi interventi nell'ambito della riqualifcazione del patrimonio edilizio scolastico, realizzati dalla Società Anthea .

Un piano di lavori che parte la prossima settimana con la Scuola dell’infanzia di Marebello in cui verranno avviati i lavori di rifacimento della copertura e delle facciate e la tinteggiatura. Le opere avranno un importo complessivo di Euro 60.000, con lavori che proseguiranno fino ai primi mesi del nuovo anno.



In altri plessi scolastici, verranno realizzati altri tipi di interventi, come il ripristino di paramenti murari e la tinteggiature negli spogliatoi della palestra della Scuola Di Duccio Palestra Scuola Toti; il salone, l’aula centrale e i servizi igienici della Scuola Cucciolo Alba Adriatica; la riqualificazione della pavimentaione alle scuole Isola Blu, Girotondo e Gabbiano; ed in fine la manutenzione di infissi e sanitari nel plessi scolastici secondari di primo grado.