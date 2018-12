Senologia ospedale Santarcangelo, quale futuro? Pd chiede confronto con Ausl, Regione e Punto Rosa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:27 - 13 Dicembre 2018

Continua il dibattito sul futuro del reparto di Senologia dell'ospedale Franchini di Santarcangelo. A intervenire è il segretario del Pd clementino, Mirko Rinaldi.

“Come forza guida della città, siamo da sempre protagonisti di ogni azione di promozione, valorizzazione e salvaguardia delle nostre eccellenze e lo siamo ancor più oggi quando si parla di sanità e salute dei cittadini. L’ospedale Franchini e il reparto di Senologia sono senza ombra di dubbio presidi di altissima qualità, fiori all’occhiello non solo del panorama locale e proprio per questo non meritano di vedersi sviliti a mero oggetto di strumentazione politica e propagandistica. Colta a tal proposito con piacere l’intenzione dell’associazione Punto Rosa di non farsi trascinare nell’agone elettoralistico, intendiamo quindi farci promotori di un confronto che vada nel merito della situazione e della realtà dei fatti, lasciando da parte supposizioni e allarmismi lanciati ad arte”. Rinaldi lancia la proposta di un momento di riflessione: “Non sta a noi entrare nel dettaglio tecnico dell’intervento in arrivo, quello che ci preme è invitare a uno stesso tavolo di confronto a Santarcangelo i rappresentanti dell’Ausl, della Regione, del Comune e dello stesso Punto Rosa per fare il punto della riorganizzazione in itinere. Così che sia chiara una volta per tutte la sorte dell’ospedale Franchini e di ogni suo reparto, senza che ciclicamente vengano lanciati allarmismi: è successo anche qualche anno fa, con precedenti levate di scudi a tutela di quella che da tutti – ‘Punto Rosa’ compreso – veniva definita un’eccellenza e viene ancora considerata tale perché nel frattempo non solo non è stata ridimensionata, ma ulteriormente qualificata”.