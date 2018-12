Viserba, camion gru sbatte contro cavalcavia: chiusa la Statale 16 in via San Martino in Riparotta

Attualità

Rimini

| 13:44 - 13 Dicembre 2018

Con un’ordinanza contingibile e urgente è stata immediatamente chiusa la viabilità sulla via San Martino in Riparotta – via Beltramini, l’asse stradale che collega il Peep alla zona artigianale di Viserba, mentre Anas si è attivata affinché a brevissimo si interrompa anche la circolazione sulla Statale 16 all’altezza delle vie nella zona di Viserba monte.

Giovedì mattina infatti un camion – gru nel passare sotto il cavalcavia ha urtato le travi del viadotto della statale. Immediatamente intervenuti il personale della Polizia municipale di Rimini, i tecnici comunali e di Anas hanno deciso di chiudere la via comunale all’altezza del sottopassaggio per la situazione di pericolo che l’urto, con la compromissione della struttura, ha causato. Anas ha da parte sua immediatamente attivato le procedure per un intervento di somma urgenza che, attivato nelle prossime ore, vedrà conclusione al termine dell’intervento per la messa in sicurezza del viadotto.

Mentre sulla via San Martino in Riparotta il traffico rimarrà chiuso, quello sulla statale 16, seppur rallentato, dovrebbe proseguire grazie alla presenza delle rampe di uscita e entrata alla statale.