San Giovanni, il centro giovani festeggia 10 anni con una grande festa

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:40 - 13 Dicembre 2018

Il Centro Giovani "White Rabbit" di San Giovanni in Marignano è stato inaugurato il 13 dicembre 2008 quale spazio per attività, laboratori e proposte per i giovani. Negli anni la struttura ha permesso di attivare tantissimi laboratori tematici, ma anche di diventare luogo di aggregazione per i più giovani, grazie all’impegno ed alla passione di Associazioni, cooperative e realtà del territorio, all’attivazione di diversi progetti regionali e ed all’impegno economico dell’Amministrazione comunale, sempre molto attenta alle esigenze ed alle proposte delle nuove generazioni. Presso il “White Rabbit”, spazio di aggregazione giovanile, hanno luogo numerose attività, corsi e laboratori dedicati a tutti i ragazzi e ragazze, soprattutto nella fascia d’età 14-34 anni.





IL PRESENTE DEL CENTRO GIOVANI. Dal 2018 la struttura è gestita da Aps Alternoteca, che ha ribattezzato la struttura Centro Giovani “White Rabbit”. Quale migliore occasione che il compleanno del centro giovani per una festa a tema Alice nel Paese delle meraviglie? In occasione dell’Antica Fiera di Santa Lucia, infatti, e a 10 anni dall’apertura del centro, sabato 15 dicembre sarà proposto un pomeriggio ed una serata di apertura e festa con tutti coloro che interverranno. Il pomeriggio prevederà diversi momenti e proposte, così da coinvolgere i giovani a più livelli. L’evento sarà infatti occasione di incontro, aggregazione, musica live e spazio per conoscere ancora una volta le attività che l’Associazione Alternoteca ha in programma.





IL PROGRAMMA DELLA FESTA. Dalle 17 alle 18.30: Incontro interattivo sulle "relazioni" x adolescenti e buffet di benvenuto. Dalle 19 alle 21.30 musica live, con gruppi musicali giovanili; tutti i ragazzi che fossero interessati ad esibirsi in band o singolarmente possono farlo contattando l’organizzazione. Alle 20 saluto dell'Amministrazione Comunale. Dalle 21.30 festa a tema "Il centro delle meraviglie", photoshooting in maschera e foto ricordo per i social. Truccatrice a disposizione per la festa a tema.





COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE MORELLI. “Siamo orgogliosi che a San Giovanni il centro giovani vanti una presenza sul territorio di ben 10 anni e che in questo lasso di tempo siano state attivate tantissime proposte e momenti di confronto con la popolazione giovanile. Festeggiare insieme anche questo compleanno è occasione di gioia e di festa, ma anche un momento per fare il punto su quanto si è fatto e progettare le esperienze ed iniziative future. Siamo grati ad Alternoteca Aps e a tutte le realtà che in questi anni hanno offerto con passione ed entusiasmo il proprio contributo per mantenere vivo ed attivo il centro”.