Vandali scatenati a Cattolica, presi di mira pensiline autobus e sottopassaggio ferroviario

| 13:34 - 13 Dicembre 2018

Atti vandalici a Cattolica, nei giorni scorsi amara sorpresa per i cittadini alla pensiline della fermata del bus, davanti alla stazione ferroviaria: prima imbrattate con bombolette spray, poi danneggiate, con una vetrata spaccata. Un altro episodio ha riguardato il cantiere dei lavori di via Dante. In questo caso potrebbe anche essere stata una disattenzione frutto di superficialità: qualcuno ha camminato infatti sul cemento fresco, lasciando le proprie impronte, rovinando il lavoro e provocando un allungamento dei tempi del cantiere.





IL COMMENTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE FABIO ROSSINI. “Una azione senza senso che rallenta i nostri lavori. Dopo aver scavalcato la recinzione il passaggio ha rovinato i riquadri che erano stati realizzati. Tre mezze giornate di lavoro perso. Toccherà demolirli e rifarli e slitterà anche il lavaggio previsto, una volta ultimati, per la lucidatura con i prodotti chimici. Questo, in particolare, andrà probabilmente a ritardare la prevista piantumazione delle palme, proprio per evitare che l'agente chimico possa intaccare le nuove piante”.

VANDALI AL SOTTOPASSO. Altro punto cittadino ripetutamente vandalizzato è il sottopasso ferroviario. Qui i volontari del Comitato Macanno, all'incirca due volte al mese, si adoperano per ridare il giusto decoro all'area ed armati di pennelli ridipingono le pareti imbrattate. Si tratta di una forma di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione che stimola alla partecipazione chi vuol prendersi cura del proprio territorio attraverso la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Arriva, infine, la condanna di questi atti vandalici da Palazzo Mancini e lo stimolo ad avere più a cuore i beni pubblici. “Gesti di inciviltà – commentano con amarezza dall'Amministrazione Comunale - che non hanno alcuna scusante. Abbiamo bisogno di maggiore amore e rispetto per il nostro patrimonio. Queste azioni deplorevoli hanno il solo risultato di danneggiare i beni della collettività. Si va avanti per rimediare ai danni con l'augurio che il senso civico trionfi sull'inciviltà”.