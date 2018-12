Riuso e riciclo per addobbare un alberto di Natale, protagonisti i ragazzi delle scuole Medie Fermi

Attualità

Rimini

| 13:26 - 13 Dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio comunale di Rimini, Sara Donati, ha partecipato al “Junior cafè” degli alunni delle scuole medie Fermi, impegnati in questi giorni con l'applicazione natalizia di una materia sempre più importante per le nostre comunità; il riciclo e il rispetto dell'ambiente.





Il risultato creativo di lezioni e laboratori sul riuso e il riciclo sono state decine di stelle comete, realizzate con i vecchi manifesti commerciali, recuperati nei mesi precedenti con la collaborazione dei dipendenti di alcune attività vicine alla loro scuola. Le stelle comete andranno così ad affiancare negli addobbi natalizi le grandi sfere natalizie create dai loro compagni l'anno precedente, con il recupero di bicchieri monouso. Carta e plastica che dalla raccolta differenziata è trasformata, grazie a mani intelligenti, in addobbi per promuovere un consumo responsabile.





“ Diffondere la cultura del rispetto ambientale - spiega Sara Donati, presidente del Consiglio comunale di Rimini - a partire dai piccoli gesti della quotidianità, come quelli degli addobbi natalizi. La sostenibilità dell'ambiente, la qualità dell'aria e il rispetto per il territorio passano da una corretta educazione. Per questo ringrazio gli organizzatori del progetto, le famiglie e le insegnanti che lavorano per diffondere la cultura del rispetto ambientale che è, insieme , rispetto della comunità in cui viviamo”