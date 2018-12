Concorso per la vetrina più bella di Rimini, un tablet in premio anche per chi vota

Attualità

Rimini

| 13:04 - 13 Dicembre 2018

Una commissione di 50 studenti dell’Istituto Versari Macrelli di Cesena, della qualifica "Operatore punto vendita" e "Grafica pubblicitaria", è arrivata mercoledì a Rimini per selezionare le vetrine più belle in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi. Il 21 dicembre sarà decretato il vincitore: la proclamazione avverrà attraverso un comunicato stampa. Al primo classificato un buono carburante GEP da 100 euro, al secondo un buono da 50 euro e al terzo da 20 euro. Vetrofania al primo, secondo e terzo classificato e visibilità a mezzo stampa.





E' Zeinta di Borg a organizzare il concorso "Oscar della Vetrina" per premiare il grande impegno dei negozianti di Rimini nell’allestire la propria vetrina e addobbarla dei colori natalizi. E se il concorso ha una giuria tecnica formata dagli studenti di vetrinistica, dallo scorso anno c’è anche una giuria popolare. Tutti potranno votare la vetrina che preferiscono attraverso “Live in Riviera” la nuova appche permette a turisti e cittadini di vivere al meglio la città di Rimini, con servizi in tempo reale e informazioni sempre aggiornate su farmacie, ristoranti, luoghi di interesse, palestre, parcheggi e tanto altro. Tra tutti i partecipanti verrà estratto uno splendido tablet SAMSUNG da dieci pollici.





Per partecipare al concorso è sufficiente scaricare l’app “Live in Riviera” e cercare il banner “Oscar della vetrina". Cliccando il banner si verrà indirizzati su una pagina nella quale indicare il codice della vetrina aderente all’iniziativa dove accordare la propria preferenza. Si votano solo le vetrine che hanno espongono la locandina con il codice numerato.





Fra tutte le schede ritenute valide verrà estratto 1 vincitore. Ogni partecipante al Concorso potrà esprimere al massimo fino a 3 preferenze attraverso la compilazione di 3 schede differenti.

L’estrazione avverrà il 9 gennaio 2019 e il concorso avrà durata dal 12 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.