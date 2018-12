Santa Lucia porta la neve nel riminese, Pennabilli si è svegliata sotto un leggero manto bianco

Attualità

Pennabilli

| 12:13 - 13 Dicembre 2018

Santa Lucia ha portato la neve tanto attesa. Come da previsioni, giovedì mattina Pennabilli e le zone più alte della provincia di Rimini si sono svegliate con un timido accenno di nevicata che con il passare delle ore si è leggermente intensificata fino ad arrivare a imbiancare per la prima volta le colline dell’alta Valmarecchia. Gli abitanti della zona sono abituati a ben altre nevicate e questo è solo un primo piccolo assaggio ma la prima neve della stagione è stata comunque accolta con gioia dai bambini che attendono di poter giocare e sciare con il bob. Secondo le previsioni, nel primo pomeriggio dovrebbe smettere di nevicare, per riprendere domani. Domenica ci sarà una schiarita ma lunedì è prevista di nuovo neve. Dopo un autunno insolitamente mite, l’inverno e con esso il freddo sono ufficialmente arrivati.