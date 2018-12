Coriano, riqualificazione strade: in primavera interventi per 600 mila euro. Ecco dove

Attualità

Coriano

| 12:08 - 13 Dicembre 2018

Con una apposita delibera di Giunta è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di riqualificazione della viabilità per l’anno 2018. Al momento l’appalto è in fase di gara e verrà aggiudicato entro la fine dell’anno.

Gli interventi per un importo dei lavori di € 459'334,95 e il costo complessivo di € 599'689,00 verranno eseguiti nella primavera del 2019 e riguardano le seguenti strade: Via Monte Olivo, Via Leopardi, Via il Canale, Via Fiume, Via Vallecchio, Via Ca’ Turchi, Via Ca’Ghigi.

Si tratta di un lavoro di grande importanza, sia dal punto di vista dell’investimento sia perché si vanno a fare interventi su alcune strade che necessitano effettivamente di manutenzione.

"Essendo un appalto di notevole importo confidiamo" dice l'assessore ai lavori pubblici Roberto Bianchi "che con le economie derivanti si possa intervenire anche in altre zone del territorio che necessitano di piccoli lavori ma ugualmente utili.

Continua così l’impegno dell'Amministrazione a sanare tutte quelle situazioni che per troppo tempo erano state abbandonate, lasciandoci così una eredità di investimenti ingenti da fare nella manutenzione della viabilità. Siamo ormai vicini alla completa normalizzazione della viabilità nonostante le sempre più risicate autonomie di bilancio."