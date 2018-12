Scomparso in mare a Rimini: abbandonate le ricerche. L'uomo si era tuffato all'altezza di Marebello

Cronaca

Rimini

| 11:57 - 13 Dicembre 2018

Sono state sospese nella mattinata di giovedì le ricerche dell'uomo scomparso in mare dalla prima serata di martedì. Rimane un mistero il destino del 50enne che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi gettato in mare all'altezza del bagno 105. Le ricerche sono iniziate non appena scattato l'allarme dato da alcuni passanti. E' stata perlustrata la zona dalla darsena fino alla spiaggia dove è scomparso. Nelle ricerche sono stati impegnati i Pompieri e la Guardia Costiera di Rimini.