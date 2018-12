Decorazioni natalizie, le vetrine dei negozi di via Bertola fanno il giro del mondo

Attualità

Rimini

13 Dicembre 2018

In occasione delle festività natalizie, i commercianti di Via Bertola si sono uniti in una iniziativa dal forte valore simbolico e artistico, commissionando all'illustratrice Filomena Galvani la decorazione delle vetrine dei loro negozi con le immagini più rappresentative delle città di tutto il mondo, a sottolineare il messaggio di pace e interculturalità insito nel Natale.



Passeggiando per la via, è possibile ammirare tra i riflessi delle vetrine gli skyline di venti città, il più delle volte scelte in riferimento alla propria attività: da Rimini a Varanasi, passando per Mosca, Copenhagen e Berlino, sembrerà di viaggiare nel tempo e nello spazio in compagnia di una giovane ragazza, figura ricorrente che attraversa le diverse immagini.



Filomena Galvani, classe 1995, fin da bambina desidera diventare illustratrice. Nel 2015 inizia il suo percorso formativo presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, indirizzo Fumetto e

Illustrazione, che frequenta per un anno per poi trasferirsi all'Isia di Urbino (Progettazione grafica e comunicazione visiva), dove è attualmente iscritta. Per le sue illustrazioni predilige le tecniche pittoriche, come l'olio o l'acrilico, ma ama molto le contaminazioni e sperimentare nuovi mezzi e nuovi materiali.



L'iniziativa segna il primo passo di un progetto ideato dai negozianti di Via Bertola per la valorizzazione e riqualificazione di questo tratto del centro storico.